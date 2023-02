Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “È come se Giorgia Meloni vivesse in un altro mondo. Costruire muri per difendersi da cosa? L’Ue nasce per abbattere i muri, non per ricostruirli e respingere chi chiede asilo e ne ha diritto. Questa destra ossessionata dall’immigrazione non vede nemmeno l’emigrazione di tante ragazze e ragazzi che vanno via dal nostro Paese perché i salari sono troppo bassi e i contratti troppo precari”. Lo dice la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein.