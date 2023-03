Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Noi vogliamo andare fino in fondo e useremo ogni atto del sindacato ispettivo per fare piena luce sulle responsabilità del ministero che lei rappresenta e di quelli del ministro Salvini e del ministro Giorgetti”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al ministro Matteo Piantedosi in audizione in commissione Affari Costituzionali.