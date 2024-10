Migranti: Schlein, ‘Ppe preoccupa, voto Commissione si inserisce in questo contesto’

20 Ottobre 2024

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – Giorgia Meloni con il piano Albania portato in Europa ha fatto “una bella figuraccia: il giorno dopo che lo ha presentato si è rivelato un totale fallimento”. Così Elly Schlein a La Stampa.

“Ma l’interesse che si è registrato in Europa rispetto all’accordo tra Italia e Albania ci preoccupa, ne abbiamo discusso con gli altri leader socialisti ed è uno dei segnali politici che non vanno sottovalutati. Temiamo che ci sia un tentativo da parte dei Popolari di cambiare la maggioranza che a luglio ha votato per Ursula von der Leyen. Come socialisti vigileremo, il voto sulla Commissione si inserisce in questo contesto”.

Con la vicepresidenza esecutiva assegnata a Raffaele Fitto: è una nomina che fa il nostro interesse nazionale o un riconoscimento politico per Meloni e i Conservatori? “Abbiamo sempre detto che all’Italia spetta un portafoglio di peso, purtroppo ha perso quello economico. Fitto sarà valutato attentamente in occasione della sua audizione, come faremo per tutti gli altri commissari. Certo, non si presenta con il miglior biglietto da visita, per come ha gestito i fondi del Pnrr, su cui siamo indietro: quest’anno, a ottobre, abbiamo speso solo 10 dei 40 miliardi previsti dal Piano”.