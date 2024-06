Migranti: Schlein, ‘prossima settimana nostra proposta modifica Bossi-Fini’**

25 Giugno 2024

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo pronta la proposta di modifica della Bossi-Fini, la prossima settimana la presenteremo”. Lo dice Elly Schlein ai cronisti alla Camera. “Si tratta di una proposta che è frutto di un lungo lavoro di ascolto con le associazioni e con il mondo dell’accoglienza. C’è stata una ricucitura con questo mondo e di questo sono felice”.

“Satnam Singh, il cui nome non vogliamo dimenticare, non aveva il permesso di soggiorno. Se un lavoratore è ricattabile si fa il gioco dei caporali e della criminalità. Lavoratori senza diritti, senza tutele e con paghe da fame. Presenteremo presto questa proposta per dare il nostro contributo. Non è solo un tema di diritti, ma anche di concorrenza sleale verso le imprese per bene”.