Migranti: Schlein, ‘quanto ci costano centri Albania? 800 mln buttati’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “La sua propaganda si sbriciolerò anche sull’immigrazione: 16 migranti sono a bordo della nave” per l’Albania, “quanto costa quel viaggio? 800 milioni buttati invece di usarli per la sanità”. Così Elly Schlein in aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue.