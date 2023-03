Migranti: Schlein, ‘spero no riforma Rdc a Cdm Cutro, zona povera, sarebbe intollerabile’

Marzo 7, 2023

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Dopo il silenzio e l’assenza, Giorgia Meloni decide di svolgere a Cutro un Cdm questo giovedì. Io voglio sperare che il governo non abbia in testa di portare a Cutro la riforma del reddito di cittadinanza ignorando il fatto che si tratta di una delle province con le maggiori difficoltà rispetto ai redditi, ai consumi e indicatori più bassi della qualità della vita. E quindi un’ulteriore sberla alla fasce più povere. Non sarebbe tollerabile”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti alla Camera.

Schlein racconta di star ricevendo molti messaggi sulla questione Rdc e in particolare “mi ha colpito quello di donna che ha perso il lavoro perchè l’azienda dove lavorava ha deciso di delocalizzare e chiede, anche a noi, come farà a sopravvivere con 375 euro al mese”. Aggiunge al segretario dem: “Sono molto preoccupata e voglio sperare, non so cosa discuterà il Cdm, che in una provincia di sofferenza come quella non si vadano a colpire ulteriormente i poveri, anzichè contrastare la povertà”.