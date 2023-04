Aprile 1, 2023

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Successo di Meloni in Europa? Tre righe scarse nelle conclusioni del Consiglio Europeo” spacciate “come un primo momento di grande attenzione. In queste tre righe non c’è scritto niente ed anzi è un passo indietro rispetto ad impegni passati della commissione per modificare il trattato di Dublino”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Festival del Domani a Modena.