Migranti: Schlein, ‘tra Meloni e Salvini gara a chi è più cattivo’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set (Adnkronos) – “L’unica cosa che ha fatto questo governo, in una gara a chi è più cattivo tra Meloni e Salvini, è un decreto che fa l’esatto opposto di quello che servirebbe per la gestione dei diritti fondamentali dei migranti e richiedenti asilo, che rende più difficile salvare vite in mare, blocca le navi che avrebbero potuto aiutare a salvare qualche vita in più”. Lo ha detto Elly Schlein.

“Il decreto Meloni smantella l’accoglienza diffusa e non ascolta le grandi difficoltà dei territorio. Invece servono risorse, una regia nazionale sull’accoglienza diffusa. Il governo non può girarsi dall’altra parte, è il momento di agire”, ha aggiunto la segretaria del Pd.