Migranti: Schlein, ‘tribunale non convalida trattenimenti, Meloni fermati’

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “La sezione immigrazione del Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti nel Cpr in Albania. Noi l’avevamo detto, non perchè siamo veggenti ma perchè leggiamo le leggi. Mi rivolgo al governo e alla presidente Meloni: fermatevi, tornate indietro come siete costretti a riportare indietro 16 persone ignobilmente deportate in Albania”. Così Elly Schlein alla Direzione del Pd.