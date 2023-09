Settembre 29, 2023

Palermo, 29 set. (Adnkronos) – Momenti di paura sul traghetto Cossyra partito da Lampedusa per Porto Empedocle. Per motivi ancora da accertare è divampato un incendio nella stiva della nave. A quanto apprende l’Adnkronos, le fiamme sono già state domate. A bordo della nave ci sono 83 migranti stati trasferiti dall’hotspot di Lampedusa, oltre a una squadra carabinieri del reggimento Puglia e personale della Croce Rossa. Non risultano feriti.