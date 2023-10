Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott (Adnkronos) – “Trovo inaccettabile e irresponsabile l’arrogante silenzio del vicepremier Salvini sull’origine del famigerato video. A precisa domanda di @repubblica in conferenza stampa non risponde. Sei al governo, non in pizzeria. Alle domande hai il dovere di rispondere, accountability”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo Sensi.