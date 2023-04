Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Enza Rando legge in aula uno per uno i nomi delle persone che hanno perso la vita nelle acque di Cutro. Tutto il Senato in piedi. Al termine applausi di tutti i colleghi, tranne i senatori di Fratelli d’Italia. Non credo ci siano parole”. Così Filippo Sensi, senatore del Pd, su Twitter.