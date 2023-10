Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Il video postato da Salvini, dunque, non lo ha fatto il carabiniere, non è della polizia. E allora? Come ci è finito nella timeline del vicepresidente del consiglio? Da chi l’ha avuto? Chi lo ha girato? Non bastano audizioni e question time a far emergere la verità. Che vergogna”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi, su twitter.