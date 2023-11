Migranti: Sereni, ‘Albania? Come accordo con Tunisi, non ha portato a nulla’

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “È la riproposizione del trattato firmato con la Tunisia, anche allora molto pubblicizzato e che non ha portato a nulla”. Così a Radio Immagina Marina Sereni, già viceministra agli Esteri nel governo Conte 2 e Draghi, commenta l’accordo con l’Albania.

“Tentare di esternalizzare la gestione degli arrivi sulle coste italiane – spiega Sereni – è un’idea che la presidente del Consiglio sta coltivando da tempo ma, ammesso che il contenuto dell’accordo, finora sconosciuto, sia conforme al diritto internazionale, è solo un’illusione per nascondere il fallimento della destra sull’immigrazione. Avevano promesso blocchi navali e gli arrivi si sono invece moltiplicati. Bisogna dunque – prosegue l’esponente dem – andare a discutere in Europa su come assicurare i confini del continente per cambiare Dublino e costringere gli altri Paesi europei ad assumersi anche loro la gestione degli arrivi. Ma tutto questo – nota Sereni – non si fa certo con gli slogan. Dietro questo accordo, di cui non si capisce bene cosa ci sia dietro, non c’è la soluzione di un problema che è epocale e che può essere gestito solo combattendo la linea dei sovranisti, ai quali Meloni al momento è ancora legata”.

Sereni ha parlato anche di quanto sta avvenendo a Gaza: “Hamas e Israele – ha detto – devono fermarsi, devono smettano di far parlare le armi, perché odio chiama solo odio, violenza chiama solo violenza. Questa guerra aumenterà l’estremizzazione nel campo palestinese e i rischi per la sicurezza di Israele, un Paese di cui siamo amici ma a cui, proprio per questo, diciamo che deve cessare i bombardamenti, così da poter riprendere la strada del dialogo sulla linea di due popoli, due Stati, un’ipotesi che purtroppo si è allontanata. Per riaprirla serviranno molti, moltissimi sforzi”.