Migranti: Silvestri (M5S), ‘destra non ne parla più, totale fallimento’

27 Maggio 2024

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “I giornalisti de La 7 sono vittime del fatto che Meloni non ha contenuti da portare, se non effimeri. Avete notato che in queste europee la destra non parla più di immigrazione? È perché il loro operato è un disastro totale e i fallimentari accordi in Albania, che ci costano un sacco di soldi, lo dimostrano”. Così a Tagada’, su La 7, Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.