Migranti: sit-in Radicali italiani domani davanti Cpr Ponte Galeria

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – Il segretario di Radicali Italiani, Matteo Hallissey, insieme alla segretaria di Radicali Roma, Eva Vittoria Cammerino, saranno domani, alle ore 11, di fronte al Cpr di Ponte Galeria per protestare “contro la continua violazione dei diritti fondamentali delle persone trattenute”, fanno sapere. “I Cpr sono, purtroppo, i luoghi del degrado, strutture fatiscenti con servizi sanitari e igienici disumani. Domani saremo di fronte al Cpr di Ponte Galeria per ribadire ancora una volta che il tempo è scaduto, che non è più possibile rimandare una decisione che appare ovvia: chiudere immediatamente i Cpr perché rappresentano esclusivamente il drammatico paradigma di un’emergenza continua”, dichiarano Matteo Hallissey, segretario Radicali Italiani, ed Eva Vittoria Cammerino, segretaria Radicali Roma.