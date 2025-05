Migranti: sondaggio Izi, 67% non soddisfatto da governo, 62% critico su centri Albania

16 Maggio 2025

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Il 67% degli italiani e più del 31% degli elettori di centrodestra non sono soddisfatti della gestioni migranti da parte del governo. Negativo è anche il giudizio del 62% sui centri per i rimpatri in Albania. E’ quanto emerge dal sondaggio Izi, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l’Aria che Tira si La7. Per la stragrande maggioranza degli elettori, pari a più del 64%, i migranti costituiscono un problema in termini di sicurezza: percentuale che arriva al 93% tra chi ha votato i partiti di governo e al 44% tra gli elettori dell’opposizione.