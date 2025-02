Migranti: Sos Mediterranee, ‘crescente criminalizzazione dei soccorsi in mare’

12 Febbraio 2025

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) – “Il tasso di mortalità dei migranti in mare è aumentato, cosa ha dimezzato la nostra capacità di interventi in mare di salvare le persone? E’ stato il contesto politico, fatto di accordi con stati terzi come la Libia e la Tunisia che non rispettano la tutela internazionale dei diritti umani, la crescente criminalizzazione dei soccorsi in mare e leggi che hanno lo scopo di togliere da m are i soccorsi, ridurre quei soccorsi che noi siamo in grado di apportare”. E’ la denuncia di Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranee nella conferenza stampa alla Camera dei deputati.