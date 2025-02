Migranti: Sos Mediterranee, ‘Governo revochi decreto Piantedosi e restrizioni a soccorsi ong’**

12 Febbraio 2025

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) – “Chiediamo al Governo di rispettare l’obbligo giuridico si soccorso in mare, come previsto dal diritto internazionale convenzionale, e di revocare il decreto Piantedosi e il decreto flussi e le restrizioni che ostacolano i soccorsi in mare. Vanno rispettate le regole previste dal diritto internazionale per l’assegnazione dei porti di sbarco”. E’ la richiesta avanzata, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, di Valeria Taurino, direttrice generale della ong Sos Mediterranee Itala. “Nel 2024 il nostro equipaggio ha soccorso e messo in salvo 1.948 persone- ha detto – Un numero impressionante, che però non è sufficiente: perché nel nostro mare si continua a morire”.

