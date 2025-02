Migranti: Sos Mediterranee, ‘in due anno 26 fermi amministrativi navi ong, impediti soccorsi’

12 Febbraio 2025

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) – “Negli ultimi due anni sono stati 26 i fermi amministrativi delle navi ong , per un totale di 642 giorni di fermo, poi ridotte a 535 giorni, per i ricorsi vinti, lontani dalle aree di emergenze. In almeno 4 casi i tribunali hanno annullato le disposizioni di fermo a seguito dei ricorsi delle ong, uno è il caso nostro, che sarà trattato a breve davanti alla Corte costituzionale”. A dirlo è Valeria Taurino direttrice generale di Sos Mediterranee durante la conferenza stampa alla Camera dei deputati. “Le navi ong hanno anche sprecato tempo prezioso perché sono stati autorizzati porti di sbarco lontani”. “Le navi ong sono attrezzate per i soccorsi – dice – ma sono state tenute lontane volutamente, questo è molto rappresentativo. prolungare sofferenze è disumano”.