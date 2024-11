Migranti: Speranzon (Fdi), ‘parole Mattarella valgano anche per Francia e Germania’**

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Mattarella: ‘Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni’. Chiaramente le parole del Presidente Mattarella saranno utili all’Italia ogni qual volta da parte di politici stranieri dovessero arrivare critiche alle istituzioni italiane, governo compreso. Anche se dovessero arrivare da Spagna, Francia e Germania ovviamente. Visto che in questi due anni abbiamo letto e sentito in più occasioni, da ministri e politici di primo piano di mezza Europa, dichiarazioni vergognose contro Giorgia Meloni ed il suo governo”. Lo scrive in un post sui social il vicepresidente vicario del gruppo Fdi al Senato, Raffaele Speranzon, dopo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in risposta a Elon Musk.