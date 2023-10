Migranti: Speranzon (Fdi), ‘prosegue impegno governo contro traffico esseri umani’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Desidero rivolgere un plauso agli agenti della Squadra Mobile della questura di Trapani che, nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, hanno tratto in arresto trentadue persone, tra cui tre scafisti tunisini. Prosegue dunque l’impegno ad arginare la piaga dell’immigrazione clandestina, come dimostrano anche gli arresti di immigrati clandestini con divieti di reingresso, avvenuti grazie alle nuove normative introdotte dal governo Meloni. Continuiamo a scardinare il traffico di esseri umani, nonostante l’opposizione di qualche fanatico dell’invasione in nome di un distorto concetto di diritto umanitario”. Lo dichiara il senatore Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia a palazzo Madama.