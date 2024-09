Migranti: Speranzon (Fdi), ‘solo nostra stampa progressista non riconosce successi governo’

16 Settembre 2024

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “L’efficacia dell’operato italiano nel contrasto all’immigrazione clandestina continua a mietere riconoscimenti all’estero. Dopo l’incontro tra il premier britannico, Keir Starmer, e Giorgia Meloni, i media del Regno Unico si sono spesi in un quasi unanime coro elogiativo nei confronti della nostra presidente del Consiglio. I maggiori organi d’informazione d’Oltremanica sottolineano le parole con cui Starmer ha elogiato ‘i progressi straordinari’ ottenuti dalla strategia italiana per affrontare la piaga dell’immigrazione di massa. È rimasta soltanto la stampa mainstream progressista italiana a foderarsi gli occhi di fronte al successo di Giorgia Meloni e del governo nel contrasto all’immigrazione clandestina”. Lo dichiara in una nota Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.