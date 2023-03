Migranti: strage Messico, Guterres chiede indagine approfondita

Marzo 29, 2023

New York, 29 mar. (Adnkronos) – Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si è detto ”rattristato” per la tragedia avvenuta in un dormitorio dell’Istituto nazionale per le migrazioni di Ciudad Juarez, nel Messico settentrionale al confine con gli Stati Uniti, dove almeno 39 migranti hanno perso la vita e altri 29 sono rimati gravemente feriti. Occorre una ”indagine approfondita su questo tragico evento”, ha dichiarato Guterres per mezzo del suo portavoce Stéphane Dujarric.

Guterres ha poi aggiunto che le Nazioni Unite continuano a lavorare “per stabilire rotte migratorie più sicure, più regolamentate e organizzate” e ha offerto le condoglianze alle famiglie delle vittime.