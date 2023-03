Migranti: strage Messico, video mostra agenti che non intervengono

Marzo 29, 2023

Città del Messico, 29 mar. (Adnkronos) – Agenti di polizia che camminano e si allontanano dall’ufficio dell’Istituto nazionale per le migrazioni di Ciudad Juarez mentre, alle loro spalle dietro le sbarre, si vedono fiamme altissime che hanno causato la morte di almeno 39 migranti, mentre altri 29 sono ricoverati in ospedale con ustioni gravissime. Sono le immagini del video shock che sta circolando in rete e che accusa gli agenti di non essere intervenuti per cercare di salvare i migranti dall’incendio scoppiato dopo un tentativo di rivolta nel centro del Messico settentrionale vicino al confine con gli Stati Uniti.