Migranti: Sudano (Lega), ‘sinistra non ha rispetto istituzioni, vergognoso’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “C’è una esplicita richiesta di spiegazioni a un magistrato che, in piazza contro governo e forze dell’ordine, si è macchiata di una condotta gravissima nei confronti delle istituzioni e di quel sacrosanto principio all’imparzialità a cui sarebbe chiamata. Ma alla sinistra non va bene. C’è un ministro, poi, che sta facendo accertamenti per rispondere alle interrogazioni parlamentari che qualcuno gioca a collezionare, voltandosi dall’altra parte per non vedere video che imbarazzano quello stesso magistrato. Ma alla sinistra non va bene nemmeno questo. E’ semplicemente vergognoso”. Lo dichiara la deputata della Lega Valeria Sudano.

“Ci saremmo aspettati un po’ di rispetto nei confronti dello Stato, delle istituzioni e dei cittadini italiani che meritano una giustizia terza, imparziale e scevra da qualsiasi condizionamento politico. Ci sbagliavamo. La sinistra abbia un po’ di sano senso civico”, conclude.