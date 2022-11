Migranti: Tajani, ‘c’è bisogno di più Europa di fronte a sfida cruciale’

Novembre 29, 2022

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di più Europa anche di fronte a una sfida cruciale come l’emigrazione. Una corretta gestione dei flussi migratori non può prescindere da una gestione condivisa e che si basi sul principio di solidarietà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo in video alla nona edizione dell’evento italiano, in corso a Roma, sugli affari europei “How Can We Govern Europe?”.

“Occorre al più presto una riforma della politica migratoria europea – ha aggiunto Tajani – Solidarietà agli stati membri di primo ingresso, gestione efficace e sostenibile delle frontiere, anche allo scopo di assicurare il pieno rispetto dei diritti umani. Contemporaneamente è indispensabile sradicare le cause profonde dell’emigrazione, rilanciando il nostro impegno nei confronti dell’Africa”.