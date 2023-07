Luglio 23, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “La conferenza di oggi è stata fortemente voluta dal Governo ma è stata costruita tutti insieme. Non si tratta di un incontro formale, ma è un momento di confronto per un punto svolta per un’area così importante, il Mediterraneo allargato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani inaugurando alla Farnesina la prima ‘Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni’ organizzata su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.