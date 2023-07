Migranti: Tajani, ‘importante ci sia accordo su Tunisia’

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug (Adnkronos) – “È importante ci sia un accordo generale sulla Tunisia”. Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, rispondendo ai giornalisti su quanto successo a Bruxelles, con Polonia e Ungheria che non hanno votato come l’Italia per quanto riguarda la gestione dei migranti.

“Ho apprezzato le parole del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che prefigurano un accordo che è stato rinviato e sono convinto che si possano convincere Ungheria e Polonia a trovare un accordo. Mi affido molto alle capacità di mediazioni del presidente del Consiglio, che ha nella sua famiglia europea il presidente polacco”. La questione migratoria “è fondamentale per tutta l’Europa, non solo l’Italia e noi ci stiamo battendo per sconfiggere i trafficanti di esseri umani”, ha concluso.