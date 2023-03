Migranti: Tajani, ‘intervenire a monte in Africa per prevenire tragedie’

Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Dovremo intervenire a monte, in Africa, per risolvere i problemi che portano a disastri a cui non vorremmo più assistere”. Lo ha detto, riferendosi alla tragedia di Cutro, Antonio Tajani alla 14esima Riunione Plenaria del Network Estero della Guardia di Finanza.

“In Medio Oriente – ha aggiunto il ministro degli Esteri – sono attive organizzazioni terroristiche e la Guardia di Finanza le può contrastare colpendo ad esempio il narcotraffico. E’ necessaria dunque un’azione sempre più forte. Il danno vero a queste organizzazioni lo si fa colpendo anzitutto i loro interessi”.