Migranti: Tajani, ‘raccogliamo apprezzamenti in tutta Europa per centro Albania’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Stiamo raccogliendo apprezzamenti in tutta Europa per il centro accoglienza migranti in Albania e siamo pronti a condividerne il modello. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla Farnesina dopo l’incontro con l’omologo olandese Caspar Veldkam, aggiungendo di aver ricevuto richieste da molti Paesi, “anche dalla famiglia del Ppe, che chiedono la documentazione su come stiamo lavorando assieme a un Paese candidato a entrare nell’Unione Europea”.