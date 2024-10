Migranti: Tajani, ‘su trasferimenti Albania non c’è razzismo, rispettata dignità persone’**

26 Ottobre 2024

Santa Flavia (Palermo), 26 ott. (Adnkronos) – I trasferimenti dei migranti irregolari in Albania “non è una forma di razzismo, non c’è alcun tipo di razzismo. Sono paesi sicuri quelli in cui torneranno. Il centro dell’Albania non è un carcere, ma è un luogo in cui la dignità viene rispettata”. Così il vicepremier Antonio Tajani, intervenendo alla kermesse di Fi a Santa Flavia (Palermo).