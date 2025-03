Migranti: Tajani, ‘Ue ha compreso che non nostra questione nazionale ma tema europeo’

11 Marzo 2025

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Mi pare che anche a Bruxelles si siano resi conto che la battaglia storica che abbiamo combattuto noi italiani sulla questione migratoria non è una questione nazionale o dei paesi del sud ma è un grande tema europeo. L’Europa già con il primo accordo ha fatto un passo in avanti. Oggi si prepara a fare un altro importante passo in avanti che ascolta le richieste e le proposte dell’Italia. La difesa della frontiera è il breve termine. Poi ci vuole il medio termine e il lungo termine. Il Piano Mattei è anche parte di questa strategia. Il fatto di poter rimandare a casa propria coloro che sono immigrati clandestinamente e non hanno diritto ad essere considerati rifugiati mi pare una cosa saggia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani all’evento fieristico a Verona di Alis “Let Exp – Logistic Eco Transport”

Tajani ha parlato poi dei centri “che non sono centri di detenzione, come quello che abbiamo in Albania. Perché, se andiamo a vedere come sono i centri in Albania, non sono alberghi a 5 stelle, questo è vero, sono alberghi a 3 stelle, perché sono tutti nuovi e le condizioni di vita all’interno sono normali. Quindi non capisco le scelte di certi magistrati, ma capisco però che di fronte alla Corte di Giustizia molti Stati europei hanno detto che l’Italia ha ragione. Ce lo dice anche il Regno Unito che è un paese che si sta riavvicinando all’Europa”.