Migranti: Tajani, ‘Ue inizia a capire che deve essere più solidale’

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “C’è una situazione di grande difficoltà a causa dell’incremento dell’immigrazione irregolare da Tunisia e Libia: dalla Tunisia è aumentata di oltre il 100%. Purtroppo arrivano tutti in Italia, l’Ue finora non è stata sufficientemente solidale con noi, ora cominciano a capire che serve essere più solidali, perché queste persone non restano a Lampedusa. Ecco perché noi abbiamo cercato di inasprire le norme sull’immigrazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Esteri Antonio Tajani, ospite di Dritto e Rovescio su Rete 4. Il ministro ha spiegato che lunedì, al Consiglio Affari Esteri, esprimento l’auspicio che ci sia un’azione finanziaria dall’Ue nei confronti della Tunisia”.