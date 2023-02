Migranti: Tinagli (Pd), ‘la fortezza europea non serve a nulla’

Febbraio 10, 2023

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “La fortezza europea non serve a nulla, costruire muri non è mai la soluzione. Non c’è scritto nulla che possa far pensare che la commissione europea andrà a costruire dei muri, qualcuno si illuderà ma mi pare difficile che arrivi un via libera all’idea del fortino tra Stati membri”. Lo ha detto la vice segretaria del Pd e presidente della commissione Econ a Bruxelles Irene Tinagli a Rainews24.

“L’Europa si deve dotare di strumenti migliori per la gestione ed il controllo flussi , questo è certo, ma non sarà mai una recinzione più alta a fermare le migrazioni dei popoli”, ha aggiunto Tinagli.