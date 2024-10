Migranti: Tonelli (Lega), ‘da 30 anni ordine stravolto, sistema giustizia va normalizzato’**

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Ormai si è stravolto l’ordine, il sistema. Le leggi le fa il Parlamento, i giudici devono applicarle, al di là della loro ideologia, ma ormai siamo oltre. I giudici non possano andar al di là delle norme, quindi è necessario normalizzare il sistema” perché “il baricentro dei poteri è stato spostato, non ci può essere un potere che prevarica gli altri”. Lo dice all’AdnKronos, Gianni Tonelli, ex deputato della Lega, oggi responsabile del dipartimento sicurezza e immigrazione del partito, dopo quanto deciso dai giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma sui dodici migranti portati in Albania che dovranno tornare in Italia. “Dobbiamo interrogarci sugli assetti istituzionali -dice- su dove vogliamo andare, se vogliamo concepire un sistema differente” perché ormai “siamo fuori dalle righe. Chi vuole fare politica lasci la toga”.

“Non si possono avere dei feudi, ogni tribunale che fa storia a sè, il diritto è uno e deve essere rispettato da tutti. Ci rendiamo conto che il problema non nasce con il processo Salvini -dice Tonelli che risponde da Palermo, dove ha manifestato a favore di Salvini, a processo per Open arms- . Ma è una cosa che ormai ci trasciniamo da 30 anni, il processo di Salvini è l’ultimo atto di questa tragedia”.