Migranti: Tosi (Fi), ‘Italia fa sua parte, da Ue solo promesse disattese’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Lo Stato detta le regole e non c’è nulla di strano che dica alle Ong come devono ingaggiare per i salvataggi. L’Italia sta facendo la sua parte, cercando di modificare la prassi burocratica in modo da accelerare le pratiche per il riconoscimento dello status di rifugiato, così evitiamo che la gente si fermi troppo e i costi di mantenimento aumentino, dobbiamo fare i Cpr in ogni regione per aumentare rimpatri”. Così interviene il deputato di Forza Italia, Flavio Tosi, a Tagadà.

“L’Europa dovrebbe aumentare i pattugliamenti e dare seguito agli accordi con la Tunisia e con gli altri paesi del nord Africa per contenere le partenze perchè noi non siamo più in grado di ricevere numeri così alti. Purtroppo sono solo promesse che da parte dell’Europa sono state sempre disattese”.