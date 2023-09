Migranti: Tosi (Fi), ‘questione non è impedire sbarchi, ma partenze’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Quanto è stato garantito e pattuito con l’Ue con Giorgia Meloni e Antonio Tajani sul tema migranti non è stato rispettato. Ipocrisia, buonismo e benpensanti non risolvono il problema. La questione non è impedire gli sbarchi, ma le partenze perché con il liberi tutti come alcuni vorrebbero, arriverebbero in Italia decine di milioni di immigrati e sarebbe insostenibile dal punto di vista economico e sociale. Bisogna impedire le partenze, facendo accordi con i Paesi di provenienza”. Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, ospite a L’aria che tira.

“Su Cutro – ha precisato – si discute se è colpa di Frontex, è colpa di qualcun altro, insomma, si guarda il dito e non la luna, ma Cutro è stata diretta conseguenza della tragedia immane del terremoto che c’è stato pochi giorni prima. La Turchia, che prima sorvegliava meglio le sue coste, in quei giorni, a causa del terremoto, non è riuscita”. “La strada è questa: fare accordi economici con Turchia, Libia, Tunisia e tutti i Paesi di provenienza per fermare le partenze”, ha concluso Tosi.