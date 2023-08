Agosto 21, 2023

Palermo, 21 ago. (Adnkronos) – Altri duecento migranti hanno lasciato la struttura di Porto Empedocle per raggiungere il Nord Italia. In particolare 100 persone sono partite per il Piemonte, altre 50 per Venezia e 50 per Catania. In totale rimangono nella struttura 456 migranti.