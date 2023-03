Migranti: Tremonti, ‘bisogna aiutarli a casa loro, esodo causato da follia rivoluzioni arabe’

Marzo 5, 2023

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “È un’enorme questione, non è solo quella di accogliere i migranti che vengono qua, ma soprattutto quella di aiutare quelli che restano là. Se tu in aree disperate del mondo lasci i vecchi isolati con i giovani che vengono via, non riduci i problemi, li amplifichi. Ricordo nel 2001 la proposta italiana era quella di aiutarli a casa loro con la de-tax che bloccò il presidente Prodi in base ad una visione che continuo a ritenere sbagliata”. Lo ha affermato Giulio Tremonti, di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Esteri della Camera, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre.

“Il grande problema, adesso in qualche modo il piano Mattei, è tentare di aiutarli a casa loro. Questo -ha aggiunto l’ex ministro- non significa che devi ignorare le migrazioni in atto, molte delle migrazioni sono causate dalla follia democratica che è stata fatta con le rivoluzioni arabe, con lo schianto della Libia e soprattutto con lo schianto sulla Siria per esportare la democrazia e ne vediamo i risultati”.