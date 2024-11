Migranti: Urzì (Fdi), ‘emendamento? Da opposizioni protesta strumentale’

25 Novembre 2024

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Quella che abbiamo presentato con questo emendamento è una semplice norma di garanzia che dice ‘da qui in avanti opereremo con questo nuovo criterio’. Non comprendo la reazione delle minoranze”, spiega all’Adnkronos Alessandro Urzì, deputato di Fratelli d’Italia e firmatario di un emendamento al decreto flussi in base al quale il trasferimento alle Corti d’Appello delle competenze sulla convalida dei trattenimenti dei migranti viene posticipato di 30 giorni e non è più in vigore dall’approvazione del dl. L’Aula della Camera ha rinviato in Commissione il dl flussi “con l’esclusivo fine di modificare il testo nei termini” dell’emendamento di Urzì, ha affermato il presidente della Affari costituzionali Nazario Pagano (Forza Italia). Le opposizioni hanno dunque deciso di abbandonare i lavori della Commissione per protesta.

“Ma si tratta di un emendamento quasi formale. Non posso che ritenere strumentale questa levata di scudi da parte delle opposizioni, finalizzata a gettare ancora una volta discredito sulla legge”, dice Urzì.