Migranti: Valenti, ‘Con regolamento Dublino per molti Italia diventa una ‘prigione’

Settembre 11, 2023

Palermo, 11 set. (Adnkronos) – “La prima cosa che chiedono i migranti quando arrivano a Lampedusa è che vogliono andare via al più presto dall’isola. Sanno che li attende qualcosa altro in Italia e in Europa. Alcuni hanno l’aspettativa di raggiungere i familiari al Nord Europa, ma le regole di Dublino impongono all’Italia, paese di primo ingresso, di farsi carico di tutte le procedure legate alle richieste d’asilo. In qualche modo l’Italia diventa una sorta di ‘prigione’, un posto nel quale necessariamente devono rimanere per i tempi legati alle procedure di asilo”. A parlare è il Prefetto Valerio Valenti, commissario straordinario per l’emergenza migranti, intervenuto a un dibattito a Palermo. “Vedete tutti quello che accade a Ventimiglia? I migranti rimangono sul territorio italiano perché la Francia li respinge, quindi abbiamo anche questo ulteriore problema di farci carico di un numero di migranti che in valore assoluto può apparire irrisorio ma che bisogna confrontare con il tema dell’integrazione, di cui poco si parla ma che è quello più importante di tutti”, dice. “L’integrazion, è quella che fa la differenza, che fa diventare cittadini”, conclude Valenti.