Migranti: Valenti, ‘sbarchi aumentati dell’84 per cento, fenomeno gestito bene’

Palermo, 11 set. (Adnkronos) – Sono stati 115 mila i migranti sbarcati in Italia quest’anno “un dato che segna un più 84 per cento rispetto allo scorso anno”. “Siamo passati da una fase di gestione ordinaria e una fase di gestione straordinaria che ha portato il governo a proclamare lo stato di emergenza, una scelta legata soprattutto alla tipologia dei flussi molto concentrati su Lampedusa”. Ma il “il fenomeno è stato gestito bene, con i mezzi messi in campo che hanno garantito una gestione migliore rispetto al passato, che ha visto l’ingresso di Croce Rossa Italiana”. A parlare è il commissario straordinario per l’emergenza migranti, Prefetto Valerio Valenti, intervenuto nel dibattito organizzato al Giardino dei Giusti di Palermo dal Centro Astalli , dall’associazione ex alunni del Gonzaga e da Raizes, con il Presidente del Centro Astalli, Padre Camillo Ripamonti e l’attivista dei diritti umani Remon Karem.