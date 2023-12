Migranti: verso ddl ratifica accordo Italia-Albania in Cdm

Dicembre 4, 2023

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Il disegno di legge di ratifica dell’accordo Italia-Albania sui migranti, firmato il 6 novembre scorso, è all’esame del preconsiglio dei ministri che si terrà nel pomeriggio a Palazzo Chigi, alle 18, in vista del Cdm di domani, non ancora convocato ma in agenda. Dieci i punti all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Cdm, tra questi anche uno schema di ddl “in materia di ricostruzione post calamità” e un provvedimento “recante deleghe per la semplificazione normativa”.