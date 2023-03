Migranti: vertice Meloni-Piantedosi in vista Consiglio Ue, in pressing su strategia comune

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Un punto in vista del Consiglio europeo decisivo, in agenda il 23 e il 24 marzo prossimo. Bocche cucite sull’incontro tra il premier Giorgia Meloni e il ministro all’Interno Matteo Piantedosi, l’unica cosa che trapela a qualche ora dal vertice è che, insieme, i due avrebbero puntellato la strategia da mettere in campo a Bruxelles. Il vertice si è tenuto alla Camera, e non a Palazzo Chigi, presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Insieme i tre avrebbero ribadito la necessità di fare pressing sull’Europa affinché vengano adottate, a livello comunitario, misure concrete in direzione di un’aumentata azione esterna, una cooperazione rafforzata in materia di rimpatri e riammissioni, il controllo delle frontiere esterne dell’Ue e la lotta al traffico di esseri umani, utilizzando tutte le politiche e gli strumenti necessari da parte dell’Ue. Il premier parlerà anche di questo domani, alle 11.30, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Ue, e bisserà alla Camera l’indomani, mercoledì, a partire dalle 9.30.

Sempre del dossier migranti -ma anche di Ucraina e interventi economici a sostegno delle imprese del Vecchio Continente- Meloni è tornata a parlare, rientrando a Palazzo Chigi da Montecitorio, in una telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, proprio in vista dell’appuntamento che li vede insieme, a partire da giovedì, impegnati a Bruxelles.