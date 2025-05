Migranti: Zan, ‘Meloni domani in Albania vada a vedere in faccia suo fallimento’

15 Maggio 2025

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Oggi il governo ha approvato l’ennesimo decreto fuffa per coprire un’operazione che è naufragata ancora prima di nascere: il modello Albania è una messinscena costosa, illegale e inumana costruita solo per racimolare consenso. Devono giustificare la spesa inutile di quasi un miliardo di euro degli italiani e provano in tutti i modi a dare un senso a un’operazione che un senso non ce l’ha. Mi auguro che domani la premier, in Albania per il vertice della Comunità Politica Europa, trovi il tempo per andare a Gjader a vedere con i suoi occhi quello che sta succedendo”. Così Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria Pd ed europarlamentare.