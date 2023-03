Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “La destra ha incardinato una pdl per eliminare l’orientamento sessuale e l’identità di genere tra i motivi di protezione umanitaria. Esempio: se una donna lesbica afghana scappa perché rischia la lapidazione, per loro l’Italia non deve proteggerla, ma deve respingerla. Vergogna”. Così Alessandro Zan del Pd su twitter.