Migranti: Zanella, ‘magistrati hanno applicato norme Corte giustizia Ue’

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Dopo uno smacco così grande, ha un bel coraggio la destra a parlare di toghe prevenute ‘che piegano le sentenze alle loro convinzioni politiche’, finanche di ‘sinistra giudiziaria’. I magistrati romani che non hanno convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del centro italiano in Albania hanno agito applicando le chiare norme della Corte di giustizia dell’Unione europea, come era immaginabile, le quali impediscono rimpatri in Paesi non sicuri. Il fallimento del modello Albania ora è sotto gli occhi di tutti, non si ostini Giorgia Meloni a forzare ancora la mano”. Così Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.