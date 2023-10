Migranti: Zaratti (Avs), ‘mercoledì Piantedosi al question time per video Catania’**

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Sull’origine del video girato a Catania e postato dal ministro Salvini abbiamo chiesto spiegazioni al ministero Piantedosi che risponderà mercoledì in occasione del qt in commissione Affari costituzionali. Vogliamo sapere in particolare se è stato realizzato da agenti della polizia di Stato e se esista un archivio per materiale documentale di questo tipo”. Lo rende noto Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera.