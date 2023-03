Migranti: Zingaretti, ‘presenza Mattarella è riscatto Stato’

Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Grazie Presidente. La sua presenza oggi a Crotone è un atto di grande umanità, di vicinanza e riscatto dello Stato. L’articolo 2 della Costituzione recita: ‘La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale’, queste non sono solo parole, sono valori che dobbiamo attuare per essere credibili davanti ai cittadini. Tante cose dovranno cambiare affinché una tragedia come quella di Crotone non si ripeta mai più. Nel rispetto dei valori della nostra Costituzione”. Così il deputato del Pd Nicola Zingaretti.